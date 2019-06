Exclusief voor abonnees Lawinegevaar: koninginnenrit volledig hertekend 20 juni 2019

De koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland, die zondag wordt gereden, is volledig hertekend. De Sustenpas, tweede van drie zware beklimmingen, blijft dicht. "De weg is sneeuwvrij gemaakt, maar er heerst lawinegevaar", licht sportdirecteur en parcoursbouwer David Loosli toe. De nieuwe lus vanuit start- en finishplaats Ulrichen trekt achtereenvolgens over Nufenen, Gotthard en Furka in plaats van over Furka, Susten en Grimsel. Met een afstand van 101,5 kilometer wordt de slotrit 43 kilometer korter dan oorspronkelijk voorzien. Ook van het aantal te overwinnen hoogtemeters (3.063) gaan er ongeveer duizend af. "Toch blijft het karakter van de koninginnenrit gerespecteerd en mag er zeker spektakel worden verwacht", besluit Loosli. (JDK)

