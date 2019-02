Lawine sleurt 10 skiërs mee 1 dode, 2 gewonden 04 februari 2019

In Val Cenis, een skistation in de Franse Alpen aan de grens met Italië, blijft een waarschuwing van kracht nadat een lawine zaterdag 10 skiërs meesleurde. Eén vrouw kwam daarbij om. Twee andere skiërs liepen lichte verwondingen op. Twee groepen waren buiten de piste aan het skiën op 2.300 meter hoogte toen zaterdag rond 15 uur een enorme sneeuwmassa in beweging kwam en tien mensen trof. Eén van de slachtoffers kon zelf de hulpdiensten alarmeren. Ze waren allemaal bedolven onder de sneeuw. In het gebied was er al van donderdag een waarschuwing voor lawines. Offpiste skiën wordt ten zeerste afgeraden.