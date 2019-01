Lawaai onder water overstemt dolfijnen 19 januari 2019

Vindt u ook weleens dat het lawaai om u heen de spuigaten uitloopt? Dan deelt u dat gevoel met de dolfijnen. De dieren krijgen het steeds moeilijker om elkaar onder water te begrijpen, zo melden mariene biologen van de University of Maryland (VS). Dat komt doordat mensen steeds meer kabaal maken. We stellen ons de zee vaak voor als een oord van stilte. Niets is minder waar. Geluiden van scheepsmotoren, boringen en dergelijke planten zich onder water nog beter voort dan door de lucht. Dat is een echte plaag voor dolfijnen, sociale wezens die bekendstaan om hun complexe vocale interactie (lees: hun vermogen om met elkaar te praten). Uit het onderzoek blijkt dat de dolfijnen hun communicatie vereenvoudigen om boven het lawaai uit te geraken - ongeveer zoals mensen doen in een druk café. De dieren maken ook meer gebruik van hogere frequenties, wellicht omdat het geluid van scheepsmotoren laag is. Wetenschappers waarschuwen dat de verschraalde communicatie tussen de dolfijnen de samenhang van de groep kan aantasten. (JPM)

