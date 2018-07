Laurent viert 21 juli op zijn manier 23 juli 2018

Terwijl Filip en Mathilde met hun kroost in Brussel het Te Deum bijwoonden, deden prins Laurent en prinses Claire dat in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Daarna groetten ze de toegestroomde fans in de Gentse Feesten-zone. In de namiddag waren ze aanwezig bij het defilé in de hoofdstad, maar daar gaf Laurent een afwezige indruk. Een dag eerder had de prins juridische stappen aangekondigd tegen de vermindering van zijn dotatie. Hij stapt naar de Raad van State tegen de beslissing van de Kamer. Op de nationale feestdag hield hij zich afzijdig en gaf hij geen commentaar op de rechtszaak.

