Laurent verdedigt zich niet zelf, áls zitting al doorgaat 20 maart 2018

Prins Laurent zal zich morgen niet zelf verdedigen in de Kamer. Dat zegt zijn advocaat, Laurent Arnauts, die eraan toevoegt dat hij mogelijk ook zélf geen uitleg zal komen geven. "We hebben het volledige dossier nog niet ontvangen van de regering. Het lijkt me moeilijk om de verdediging en hoorzitting in twee dagen voor te bereiden", zei Arnauts gisteren. Zijn cliënt riskeert 15% van zijn dotatie kwijt te spelen, omdat hij zonder toestemming van de regering aanwezig was op een viering van het Chinese leger.