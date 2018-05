Laurent ontwijkt premier met z'n gezin 18 mei 2018

Vorige week in Doornik is prins Laurent weggebleven van een evenement omdat premier Michel er ook aanwezig was. Laurent neemt het de eerste minister kwalijk dat hij een deel van zijn dotatie kwijt is. Volgens het weekblad 'Paris Match' zou de prins woensdagavond naar de Special Olympics gaan, maar daagde uiteindelijk pas een dag later op. Hij bracht meteen zijn hele gezin mee. "Ik wil mijn kinderen een les in altruïsme geven. Dat is in mijn ogen een essentiële waarde. Want degene die altruïst is, vindt het geluk", liet de prins optekenen.

