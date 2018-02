Laurent mag zich verdedigen achter gesloten deuren 24 februari 2018

00u00 0

Prins Laurent mag zich in de Kamer achter gesloten deuren verdedigingen voor een ad-hoccommissie met 13 leden. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) heeft dat voorgesteld in een nota die de krant 'Le Soir' kon inkijken. De regering wil 15 procent van Laurents dotatie inhouden omdat hij in augustus zonder toestemming van de premier op de viering van het 90-jarig jubileum van het Chinese leger was. Als Laurent en zijn advocaat gehoord zijn, moet de plenaire vergadering een beslissing nemen. Ook dat zou in het voorstel van Bracke gebeuren achter gesloten deuren.