Laurent labeurt voort

Het is prins Laurent niet meteen aan te zien, dat hij nu 262.000 in plaats van 308.000 euro krijgt. Ogenschijnlijk goedgemutst kwam hij gisteren aan bij het Leger des Heils in Brussel, waar hij een project rond daklozen met honden ging bespreken. Business as usual dus voor Laurent, de dag nadat de speciale Kamercommissie besliste om 15% van zijn dotatie in te houden. "De prins is niet verrast, wel ontgoocheld", zei zijn advocaat gisteren. Of Laurent ook al zeven maanden depressief is, zoals insiders beweren? "Ik kan dat niet bevestigen of ontkennen. Zelfs zijn arts kan dat niet." De prins zelf gaf geen commentaar.

