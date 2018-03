Laurent hangt tweede sanctie boven hoofd 02 maart 2018

Prins Laurent kijkt mogelijk tegen een nieuwe sanctie aan. Eind december vorig jaar liet premier Charles Michel de prins weten dat diens advocaat Laurent Arnauts te veel commentaar had gegeven in de media. Volgens de premier moet de koninklijke familie zich terughoudend opstellen bij het publiekelijk uiten van meningen. In de entourage van de premier wordt erop gewezen dat er geen tweede procedure is opgestart en dat het dossier in handen is van het parlement. Met andere woorden: Laurent is in deze zaak gewaarschuwd, maar van een effectieve straf wordt nog geen werk gemaakt. (KAV)