Exclusief voor abonnees Laurent & Claire op vakantie met prinselijke vrienden 08 augustus 2019

00u00 0

Vakantie voor prins Laurent? Dat is met vrienden gaan varen op de Middellandse Zee, een beetje zonnebaden en zoals de meeste vakantiegangers lekker eten en drinken. Laurent en prinses Claire brengen naar jaarlijkse gewoonte de zomervakantie door in het gezelschap van hun vrienden Charles en Camilla de Bourbon, telgen van een oude Italiaanse dynastie. Beide gezinnen kennen elkaar al vele jaren. Leeftijdsgenoten Laurent en Charles - beiden 55 - schuimden in de jaren 90 al samen mondaine feestjes in Italië af. Nu houden de prinsen het bij een rustige zonvakantie voor de Franse kust.

