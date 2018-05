Laurens Sweeck definitief naar Pauwels Sauzen 05 mei 2018

Laurens Sweeck (24) versterkt Pauwels Sauzen-Vastgoedservice met onmiddellijke ingang. De transfer hing al een tijdje in de lucht, maar is nu definitief afgerond. Hij komt over van Era-Circus en neemt zijn tweelingbroer Diether mee. "Ik vond het tijd om mijn carrière een andere wending te geven", aldus Laurens Sweeck. Zondag maken de nieuwkomers hun debuut in de GP Maarten Wynants.

