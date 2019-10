Exclusief voor abonnees Laureaat Literatuur ontkende volkerenmoord 12 oktober 2019

Er komt veel kritiek op de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur aan Peter Handke. De Oostenrijkse toneelschrijver, dichter, romancier en essayist mag dan wel één van de invloedrijkste naoorlogse auteurs uit Europa zijn, heel wat mensen zijn niet gediend van zijn opvattingen over de oorlog in ex-Joegoslavië. Handke ontkende de volkerenmoord in Srebrenica, in Bosnië en Herzegovina. Bovendien gaf hij een toespraak op de begrafenis van oud-dictator Slobodan Milosevic. (SSB)