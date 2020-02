Exclusief voor abonnees Laura Tesoro trekt op clubtour 12 februari 2020

In het najaar van 2019 releasete Laura Tesoro haar debuutalbum 'Limits', en die nieuwe nummers wil ze dit jaar maar wat graag laten horen tijdens haar clubtour. Vooraleer de 23-jarige zangeres in de zomer naar de festivals trekt, houdt ze in mei halt in Antwerpen, Sint-Niklaas, Hasselt, Brugge, Kortrijk en Herzele. "Door deze clubtour kan ik mijn muziek letterlijk heel dicht bij de fans brengen", zegt Laura. "De beleving van een intieme clubshow en een festival zijn zo verschillend, waardoor de optredens ook een heel nieuwe dimensie krijgen. Ik kijk zelf alvast enorm uit naar deze tour." Intussen blijft Laura niet stilzitten: ze werkt momenteel de opnames van 'The Voice Kids' af en lanceerde recent haar eigen YouTube-docureeks 'Diaries', een soort digitaal dagboek waarin kijkers haar persoonlijker dan ooit te zien krijgen. (TDS)

