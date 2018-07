Laura Lynn: "Onze dochter ook de showbizz in? Nee, liever niet" Dietert Bernaers

14 juli 2018

06u00 0 De Krant Al tien jaar geen nummer 1-hit meer gehad, maar de agenda van de Koningin van de schlagermuziek blijft lekker vollopen, zeker in de zomer. "Ik vind het helemaal niet erg dat ik niet op vakantie kan zoals de meeste Vlamingen nu", zegt Laura Lynn (42). "Na twee dagen in het buitenland wil ik meestal toch al terug naar huis."

Een stresskieken is ze altijd al geweest, maar dezer dagen loopt Laura Lynn - op haar identiteitskaart staat Sabrina Tack - nog een tikje nerveuzer rond dan gewoonlijk. Oorzaak? De première van 'Cruise Nostalgie', komende vrijdag in Kusttheater 't Colisée in Blankenberge. Aan de zijde van Jacky Lafon en Koen Crucke zal de zangeres er haar debuut maken in een variétéshow. Liefst 21 voorstellingen staan er op stapel. "In het verleden heb ik die boot altijd afgehouden", zegt ze met een onbedoelde woordspeling. "Als zangeres moet je in zulke shows steevast meespelen in sketches en dat zag ik niet zitten. Ieder zijn ding, da's al moeilijk genoeg. Maar toen Jacky me verzekerde dat ik alleen maar moest zingen en dansen, heb ik toegehapt. Misschien nog iets te snel, want ik merk nu dat een choreografie toch iets anders is dan een beetje bewegen op een podium. We hebben nog een week, het komt wel in orde. Hoop ik. (lacht)"

Je bent echt zenuwachtig, hé?

"Ja. En ik weet nu al dat ik zelfs voor de 15de of de 21ste show stress zal voelen. Ik ben al 13 jaar bezig als Laura Lynn, maar voor elk concert sta ik nog eventjes te trillen op mijn benen. Je zou denken dat er op den duur wat routine in sluipt, maar dat is niet zo. En misschien maar goed ook. Als het allemaal te vanzelfsprekend wordt, houd ik er beter mee op. Laat mij nog maar vele jaren een zenuwpeesje zijn. (lacht)"

Ken je de bron van die stress?

"O, ja. Het is angst om iets verkeerds te doen. Een stukje tekst vergeten, bijvoorbeeld. En dan snel-snel iets uit je mouw schudden..."

Arrivederci, Frans, ik heb je 999 maal belogen!

"Nee, zo erg is het gelukkig nog nooit geweest. (lacht) Ik denk zelfs dat het publiek niets merkt van 99% van de foutjes. Maar ik zelf wel, natuurlijk. En dat neem ik dan weer mee naar de volgende concerten. Het houdt het spannend, zal ik maar denken."

Je bent 13 jaar bezig aan een gemiddelde van om en bij de 150 optredens per jaar. Dat wil, snel gerekend, zeggen dat je 'Je hebt me 1.000 maal belogen' al zo'n 2.000 keer live hebt gebracht. Hoe spannend vind je dat eigenlijk nog?

