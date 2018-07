Laura begon affaire met 16 jaar jongere Robin die op punt stond papa te worden: "Hij heeft nu zijn vrouw en baby. Ik blijf achter met een hoop verdriet" Annick Grobben

28 juli 2018

00u00 0 De Krant Vijf maanden lang beleeft Laura (43) een affaire met de zestien jaar jongere Robin, wiens vrouw in die periode zwanger is van zijn eerste kind. Een uit de hand gelopen onenightstand. Voor hem wil de mama van twee tieners zelfs haar ongelukkige huwelijk opblazen. Maar de geheime relatie kent een dag voor de geboorte een abrupt einde. "Ik blijf achter met een hoop verdriet", zegt ze. Waarop hij zegt: "Sorry, het is wat het is, ik kan er ook niets aan veranderen."

Je kan zo zien dat er iets scheelt, dat het haar niet gaat. Ze láát haar theezakje maar eindeloos rondjes draaien in haar glas en staart intussen versteend voor zich uit. "Het is voorbij", zegt Laura, schouderophalend en half in tranen. "Ik heb het uitgemaakt met Robin en hij heeft me niet tegengehouden, hoewel ik nochtans met heel mijn hart had gehoopt dat hij dat wel zou doen." De breuk met haar jonge minnaar, na vijf maanden van intens genot en geluk, komt snoeihard aan. Ook al hadden de sterren nooit beloofd dat het simpel zou worden. Zij getrouwd en mama, hij getrouwd en in blijde verwachting van zijn eerste kind bij zijn vrouw. En daarbovenop ook nog eens een leeftijdsverschil van maar liefst zestien jaar. "En toch", mijmert Laura, nu echt in tranen, "had ik gedacht dat het sterker was, wat Robin en ik met zijn tweeën hadden."

WAT VOORAFGING

