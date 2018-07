Latour laagst geklasseerde witte trui in 18 jaar 30 juli 2018

Met alle respect. Maar met een dertiende plaats is Pierre-Roger Latour de laagst geklasseerde 'beste Tourjongere' in achttien jaar. De 24-jarige Franse ploegmaat van Romain Bardet en Oliver Naesen bij AG2R-La Mondiale, kon zijn Ronde van Frankrijk maar weinig kleur geven. Latour finishte op Mûr-de-Bretagne nog wel als tweede na Daniel Martin, maar haalde in de bergetappes slechts één keer de top tien (tiende in de eerste Pyreneeënrit Carcassonne - Bagnères-de-Luchon). Dan reed Egan Arley Bernal, tweede in het jongerenklassement, zich bij Team Sky in dienst van Thomas en Froome, nadrukkelijker in de kijker. (JDK)