Laten we er nu over zwijgen

Gaat men nu eindelijk eens stoppen met Aalst Carnaval in een slecht daglicht te plaatsen? Je moet maar eens 'Aalst Carnaval' opzoeken op het internet. De meeste berichten die je te zien krijgt, zijn negatieve commentaren naar aanleiding van de spot met Joden. Maar over al de mooie carnavalsgroepen die we ook gezien hebben vind je amper iets terug. Ik ben van Aalst afkomstig en ga bijna ieder jaar naar het carnaval en ik heb mij nog nooit aan iets gestoord. Er werd vorig jaar van een mug een olifant gemaakt, met als gevolg dat er dit jaar nog meer mee gelachen werd. Laten we hier nu over zwijgen en uitkijken naar een gewone Aalst Carnaval zonder al die (buitenlandse) persaandacht. Wie zich snel gekwetst voelt, blijft beter weg uit Aalst tijdens de carnavalsperiode.

Mario Temmerman, Torhout

