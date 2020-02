Exclusief voor abonnees Lat houdt Mertens van record 22 februari 2020

Dries Mertens (32) miste tegen Brescia de kans om samen met Marek Hamsik clubtopschutter aller tijden te worden van Napoli. Vroeg in de match was hij er nochtans dichtbij - die bal op de lat. Hij dreigde eveneens met een volley. In de tweede helft kreeg hij de kans om het record te evenaren vanop de stip, maar dat weigerde hij. Net als Hamsik destijds toen die Maradona overtrof. Nadien werd nog een doelpunt terecht afgevlagd voor buitenspel. Mertens' teller staat momenteel op 120 goals. Een minder dan ex-ploeggenoot Hamsik. Mertens werd voorbij het uur vervangen. Napoli won wel met 1-2. (KTH)