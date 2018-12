Lastminutepakjes goed voor 5% extra omzet 24 december 2018

Het was gisteren over de koppen lopen in de winkelstraten en dat hebben de winkeliers gemerkt aan hun kassa. In vergelijking met de koopzondag voor Kerstmis van vorig jaar werd er 5% meer uitgegeven. Dat blijkt uit een telefonische peiling van NSZ. Vooral boeken, cadeaubonnen, parfum, juwelen, elektronica en gadgets gingen vlot over de toonbank. (BHL)