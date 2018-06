Laserpistool van Han Solo brengt half miljoen op 25 juni 2018

De 'blaster' van Han Solo in de 'Star Wars'-film 'Return of the Jedi' uit 1983 heeft op een veiling liefst 550.000 dollar opgebracht. Dat is ongeveer 472.000 euro. Het neppistool is zo'n 40 centimeter lang en bestaat voornamelijk uit hout. Volgens het veilinghuis is het gekocht door Ripley's Believe It or Not, dat wereldwijd musea met opmerkelijke voorwerpen uitbaat. Na de opnames met Harrison Ford als Solo was het pistool meer dan dertig jaar in het bezit van James L. Schoppe, artdirector van de film. Hij deed nog een veertigtal andere 'Star Wars'-memorabilia van de hand, waaronder een Ewok-bijl en plannen van het schip van Jabba de Hutt. De Ewok-bijl ging onder de hamer voor 11.250 dollar, een andere sabel uit de film haalde 90.624 dollar. Klein bier vergeleken met de 2,76 miljoen dollar die vorig jaar werd neergeteld voor de iconische robot R2-D2.

