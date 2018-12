Laserpen in oog van commissaris schijnen: 2.500 euro boete 14 december 2018

Een jongeman die met een laserpen in het oog van een politiecommissaris scheen, moet bijna 2.000 euro betalen aan schadevergoedingen. Hij kreeg ook een werkstraf van 50 uur. De man beweerde in de rechtbank dat hij niet de bedoeling had om de commissaris in de ogen te schijnen, maar dat hij gewoon iets wilde aanwijzen aan een vriend. Maar omdat de politieman maandenlang een deel van zijn zicht kwijt was, vroeg hij een schadevergoeding. Aan de commissaris moet de jongeman 1.000 euro betalen en aan de stad Gent nog eens 935 euro. Hij draait ook op voor de gerechtskosten - en is dus meer dan 2.500 euro armer. (WSG)