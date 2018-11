Las Vegas wenkt voor Delfine Persoon 28 november 2018

00u00 0

BOKSEN

Krijgt Delfine Persoon dan toch haar droomkamp? De kans bestaat nu het management van Katie Taylor, de WBA- en IBF-kampioene, voor het eerst contact opnam met Filiep Tampere, de trainer van Persoon. In een mail polste Eddie Hearn, de promotor van de Ierse bokser, of er onderhandeld kon worden over een gevecht in maart 2019 in Las Vegas. "Ik ben heel benieuwd naar hun voorstel", zegt Tampere. "Maar we gaan dat zeker niet voor een habbekrats doen. Delfine werkt voltijds, ze moet dan al een week verlof nemen." Voor Persoon daaraan denkt, moet ze eerst nog een andere hindernis nemen: op 8 december verdedigt ze in Ardooie haar wereldtitel tegen de Keniaanse Judy Waguthii. Verliezen en de droom gaat in rook op. Winnen en ze mag luidop dromen. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN