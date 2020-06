Exclusief voor abonnees Lars Boom wordt performance manager bij vrouwenteam CCC Koers kort 24 juni 2020

Lars Boom (34) wordt per direct performance manager bij CCC-Liv, het vrouwenteam waarbij Marianne Vos rijdt. "Ik voel me in de eerste plaats nog altijd wielrenner", zegt de Nederlander, die voor dit jaar geen ploeg wist te vinden na het opdoeken van Roompot-Charles eind vorig seizoen. "Maar ik ben tegelijkertijd bewust bezig met mijn toekomst. Daarin wil ik absoluut van betekenis blijven voor de wielersport. Met mijn ervaring en interesse voor materiaal en techniek denk ik een meerwaarde te kunnen zijn voor het peloton. De ambitie van CCC-Liv spreekt mij daarbij aan."

