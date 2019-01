Lars Boom: "Hopelijk dubbelt Mathieu mij niet" 05 januari 2019

De ambities zijn beperkt. Lars Boom (33) neemt dit jaar deel aan drie crossen - Brussel, Otegem en Zonnebeke -, maar dat is "om plezier te maken". "Meer zit er niet in. Het is twee jaar geleden dat ik dit gedaan heb. Hopelijk dubbelt Mathieu van der Poel me niet", aldus Boom, in zijn beginjaren nochtans een veldrittopper,