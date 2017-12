Lars Boom aan de kant met hartproblemen 00u00 0

Slecht nieuws voor Lars Boom. De 31-jarige Nederlander van LottoNL-Jumbo kreeg enkele weken geleden op vakantie in Curaçao af te rekenen met een onregelmatige hartslag en moet binnenkort onder het mes. Daardoor mist hij half januari zijn seizoensdebuut in de Australische Tour Down Under.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee