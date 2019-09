Exclusief voor abonnees Larin: "Iemand die op de grond ligt, schop je niet" 23 september 2019

"Ik werd eerst op de grond geduwd, ik denk dat hij toen ook mijn kuit raakte", luidde het bij Larin. "Toen ik al op de grond lag, voelde ik een trap in mijn rug en besliste de scheidsrechter om de rode kaart boven te halen. Of ik het terecht vond? Ik lag op de grond, een speler die al neerligt, trap je toch niet meer aan? Ik weet niet of het met opzet was, maar ik heb hem na de fase duidelijk gemaakt dat je dat niet doet." (SDG)

