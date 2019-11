Exclusief voor abonnees Larin doet Harbaoui stilaan vergeten 04 november 2019

Op de Freethiel pleegde Zulte Waregem een hold-up. Met dank aan Cyle Larin. De Canadees had een voet in het openingsdoelpunt van Henrik Bjørdal, en hij zorgde zelf voor de beslissende 1-2 diep in de blessuretijd. Zijn statistieken tikken voorlopig af op 5 doelpunten en 6 assists - indrukwekkend.

