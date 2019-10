Exclusief voor abonnees Lardot twee matchen geschorst omdat hij beslissingen toelichtte 19 oktober 2019

Jonathan Lardot is twee weken aan de kant gezet door de voetbalbond. De ref maakte in zijn laatste wedstrijd, die tussen Club Brugge en AA Gent, geen te beste beurt. Maar zijn tijdelijke schorsing heeft niets te maken met zijn prestaties als scheidsrechter. Wat Lardot wél kwalijk wordt genomen, is dat hij achteraf verklaringen aflegde aan de pers. Hij lichtte toe waarom Yaremchuk geen strafschop kreeg en Mata geen tweede gele kaart. Zoveel openheid en transparantie mag niet van de voetbalbond. Sinds het losbreken van Operatie Zero hebben de scheidsrechters de dwingende boodschap gekregen om niet met de pers te spreken zonder toelating van het Referee Department. De bond wil dat de refs zo neutraal en onafhankelijk mogelijk zijn. Enkel als ze toestemming krijgen van Frank De Bleeckere, de woordvoerder van de scheidsrechters, mogen de arbiters spreken. Aan die richtlijn had Lardot zich niet gehouden. "De regels zijn duidelijk. Hij heeft die overtreden. Dat beseft Jonathan ook", klinkt het in het Referee Department. (NVK)

