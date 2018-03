Lardot mag bekerfinale fluiten 13 maart 2018

Jonathan Lardot is aangesteld als scheidsrechter voor de finale van de Croky Cup, de Belgische voetbalbeker, zaterdag in het Koning Boudewijnstadion tussen RC Genk en Standard. Frédéric Godelaine en Florian Lemaire zullen Lardot als lijnrechter bijstaan en Bram Van Driessche is de vierde scheidsrechter. Voor Lardot is het zijn eerste bekerfinale.