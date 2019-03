Exclusief voor abonnees Lara Salden 30 maart 2019

Lara Salden (WTA 629) blijft winnen op het 25.000 dollar-toernooi in het Japanse Kofu. In de kwartfinale ging ze met 6-3, 6-2 voorbij de Egyptische Samir (WTA 510). Voor een plek in de eindstrijd speelde Salden de voorbije nacht tegen thuisspeelster Momoko Kobori, 255ste op de wereldranglijst.