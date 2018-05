Langste cruise ter wereld 245 dagen, 59 landen en 76.000 euro 08 mei 2018

00u00 0

Wie in één moeite zowat de halve wereldbol van z'n 'te bezoeken'-lijstje wil afstrepen, kan inschepen op de Viking Sun. Het cruiseschip vertrekt op 31 augustus 2019 in het Britse Greenwich om na 113 havens in 59 landen terug te keren op 2 mei 2020. Het schip meert onder meer aan in de VS, Australië, de Filipijnen, en Italië. De goedkoopste kajuiten kosten 76.000 euro - all-in, dat wel. Wie voor de 'Owner's Suite' gaat, is 440.000 euro kwijt.