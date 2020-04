Exclusief voor abonnees Langsgaan bij kind in bijzondere jeugdhulp mag binnenkort wel 29 april 2020

Voor de bijzondere jeugdhulp is er wél al een bezoekersregeling afgesproken. Kinderen en jongeren in een (open of gesloten) voorziening uit de jeugdhulp zullen vanaf 4 mei één bezoeker mogen ontvangen. Dat is bij voorkeur - maar niet noodzakelijk - altijd dezelfde persoon. Zo kunnen ook kinderen van gescheiden ouders hun vader en moeder afwisselend zien. Respect voor social distancing staat voorop. Elke voorziening zal zelf bepalen wanneer en hoe het bezoek precies kan. Ook kinderen in de pleegzorg kunnen bezoek krijgen onder die voorwaarden, maar nog niet in het pleeggezin zelf. Dat kan wel in een ruimte bij de pleegzorgdienst of in een 'Huis van het kind' in de buurt. (SPK)