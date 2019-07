Langer wachten om op reis te gaan, bespaart u véél geld MAC

19 juli 2019

05u00 0 De Krant Er komt ook bij ons een nieuwe hittegolf aan, maar toch is er sprake van een rush op lastminutedeals, zeggen de touroperatoren. "Opvallend veel mensen willen eind augustus nog vertrekken", klinkt het bij Neckermann. Onder hen ook gezinnen met kinderen - recht van het strand naar school, dus. "Tot ruim de helft goedkoper en ideaal om de batterijen op te laden."

Als je tussen 15 juli en 15 augustus op vakantie vertrekt, betaal je doorgaans de volle pot. Wie wat langer doorbijt en pas eind augustus z'n koffers pakt, kan vaak wel een lucratieve deal uit de brand slepen. Touroperatoren TUI en Neckermann delen flinke kortingen uit.

Zo kan je een weekje naar een viersterrenhotel op Lanzarote voor 626 euro, terwijl dat deze maand 1.364 euro kost. Een week Marrakesh kost zelfs maar 379 euro in plaats van 1.128 euro. "Het is hét moment om een gouden zaak te doen", zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. "Als België een topzomer beleeft, merk je wel dat er minder nood is aan een buitenlandse vakantie met zon, zee en strand. Maar zelfs wie de boot heeft afgehouden, lijkt nu toch overstag te gaan. Als je met deze temperaturen je dagen moet doorbrengen op een appartement met je kinderen, is het logisch dat de goesting om er even tussenuit te gaan groeit."

Ook bij Neckermann merken ze een "erg grote interesse" voor lastminutedeals voor eind augustus, ook bij gezinnen met kinderen die op 2 september in de klas verwacht worden. "Net voor het nieuwe schooljaar nog even van de zon genieten: goed om de batterijen op te laden", zegt woordvoerster Leen Segers.

De populairste bestemmingen voor de last minutes zijn Spanje (+29% tegenover vorig jaar), Griekenland (+38%), Turkije (+135%) en Egypte (+363%). (MAC)