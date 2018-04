Langer onterecht gejuich door nieuwe regels 09 april 2018

De videoref keurde dit seizoen al vaker een doelpunt af, bijvoorbeeld in KV Oostende - Zulte Waregem. Hét verschil met de play-offs: in de reguliere competitie moest de scheidsrechter altijd nog zelf naar de beelden gaan kijken. Dat is nu anders. De videoref kan de beslissing van de scheids herzien, zonder dat die laatste zelf alles moet herbekijken. Daardoor kan het dus dat de bal al op de middenstip ligt wanneer het doelpunt afgekeurd wordt, zoals gisteren in Genk-Standard. (DPB)