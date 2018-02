Lange rijen aan fanshop voor één dag 28 februari 2018

00u00 0

In elke stad waar Kendrick Lamar op het podium staat, opent de Amerikaanse koning van de hiphop een pop-upshop met merchandise. Wie een aandenken aan 'The Damn. Tour' wilde kopen tijdens zijn optreden in het Sportpaleis, moest dus niet in de concerttempel zijn, maar in de Antwerpse Kammenstraat. In de shop van het hippe merk Vier vlogen de T-shirts, hoodies en petjes over de toonbank. De shirts van Lamar waren maar vier uur verkrijgbaar, en een uurtje aanschuiven in de kou hoorde er ook bij. Honderden fans hadden het er graag voor over. Sommigen kwamen uit Nederland of zelfs Portugal om de exclusieve merchandise op de kop te tikken. De artiest uit Compton is niet alleen een goede rapper, maar ook een gewiekste zakenman, zoveel is duidelijk. (DILA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN