Exclusief voor abonnees Lange oorlog tussen Volley Belgium en liga voorbij 14 oktober 2019

00u00 0

Het was allesbehalve peis en vree de voorbije jaren tussen de Belgische volleybalfederatie en de nationale volleyballiga. Verschillende discussies in die periode zorgden voor donkere wolken boven het volleymilieu. Tijdens de zomerstop hebben beide partijen intensief en constructief onderhandeld, wat geleid heeft tot een nieuw convenant tussen de federatie en de liga. Er was wel een externe bemiddelaar nodig om collegiaal tot een verzoening te komen van de uiteenlopende standpunten. De twee partijen hebben zich recent geëngageerd om de welvaart van het volleybal in al zijn facetten te ondersteunen en om daarbij het eigenbelang aan de kant te schuiven. Guy Juwet, voorzitter van Volley Belgium, kondigde de overeenkomst zo fier als een gieter aan. "Onze relaties waren vroeger niet top", begint hij met een understatement. "Maar met deze nieuwe gedragscode die tot 2027 loopt, zitten we weer op het goede spoor. Ik zeg niet dat er geen meningsverschillen meer zullen zijn, maar ze mogen nooit meer escaleren zoals in het verleden. Er is vaak ook te veel op de man gespeeld."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen