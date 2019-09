Exclusief voor abonnees Langdurig zieken 04 september 2019

Sorry, Jan Segers, deze keer ga je voor mij echt te kort door de bocht in je opiniestuk over het dichten van het gat in onze begroting. Ik ken weinig zogenaamd langdurig zieken die daar niet een gegronde medische - zij het fysieke of mentale - reden voor hebben. Van op een afstandje lijkt dit dikwijls profitariaat. Ken je de ware toedracht, dan oogt dit in de meeste gevallen heel anders. Velen zouden wát liever gewoon hun job uitoefenen!

Pat Leysen

