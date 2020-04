Exclusief voor abonnees Lang weekend voor banken en postkantoren 09 april 2020

00u00 0

De banken houden van morgen tot en met maandag de deuren gesloten wegens het paasweekend. Wie wil langslopen, neemt dus best zijn voorzorgen. Bovendien moet dat door de coronacrisis op afspraak gebeuren.

De postkantoren zijn vrijdag wel open. Zaterdag zijn ze dicht, al was dat al het geval sinds de start van de quarantaineregels. Pakjes en kranten worden die dag wel bedeeld. Op zondag en paasmaandag zijn de kantoren eveneens dicht en worden geen brieven of pakjes afgeleverd.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen