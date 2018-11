Landis wil ook nog geld van Bruyneel 29 november 2018

Floyd Landis heeft aan een Amerikaanse rechtbank een deel van de boete gevraagd, die ex-ploegleider Johan Bruyneel kreeg opgelegd voor zijn aandeel in het grote dopingschandaal rond Lance Armstrong en de US Postal-ploeg. Johan Bruyneel werd veroordeeld tot het betalen van 1,23 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) aan de Amerikaanse staat. In dezelfde rechtszaak betaalde Armstrong aan de Amerikaanse staat 6,65 miljoen dollar (5,9 miljoen euro) voor stopzetting van elke verdere gerechtelijke vervolging. 2,75 miljoen dollar (2,44 miljoen euro) daarvan gingen naar Floyd Landis omdat Landis degene was die de rechtszaak tegen Armstrong aanhangig had gemaakt. Landis vindt dat hij recht heeft op 110.000 dollar van de boete die Bruyneel kreeg opgelegd. Het is weinig waarschijnlijk dat dat geld ooit wordt betaald. (MG)

