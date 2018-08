Landgenoot sterft tijdens trektocht door VS met zoon 02 augustus 2018

00u00 0

Een 49-jarige Belg is maandag omgekomen tijdens een trektocht met zijn 16-jarige zoon in de VS. Vader en zoon wandelden door de rotsformatie 'The Wave' in Utah, toen de veertiger zich vreemd begon te gedragen. Volgens de zoon was zijn papa gedesoriënteerd en liep hij de verkeerde richting uit tot de twee elkaar kwijtraakten. Waarschijnlijk speelde de hitte - makkelijk 40° in de schaduw - hem parten. De zoon zocht hulp bij andere hikers om zijn vader te vinden. Intussen belde hij zijn moeder, die in een hotel was gebleven. Zij schakelde de hulpdiensten in. Met de hulp van een helikopter werd een zoekactie opgezet. De man werd tegen de avond dood aangetroffen. De negen kilometer lange tocht door 'The Wave' is erg populair bij trekkers. Er worden maar twintig bezoekers per dag toegelaten, bepaald door loting.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN