Landbouwers verliezen € 405 miljoen subsidies 31 juli 2018

Vlaanderen verliest van 2021 tot 2027 liefst 405 miljoen euro Europese landbouwsteun, voor Wallonië gaat het om 450 miljoen. In mei was al aangekondigd dat er 5% bespaard moet worden in het Europese landbouwbeleid. Vlaamse boeren krijgen nu gemiddeld rond de 230 euro rechtstreekse steun per hectare. Hoe de verminderde subsidiëring voor hen moet worden worden opgevangen, wordt allicht pas beslist door de volgende Vlaamse regering, zegt de Boerenbond. In Wallonië wordt alvast gedacht aan een soort van inkomenssteun, gelieerd aan de schommeling van de prijzen van landbouwproducten. (idv)