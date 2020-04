Exclusief voor abonnees Landbouw zoekt dringend 17.000 seizoenswerkers 09 april 2020

De landbouw heeft in de loop van de komende weken in totaal 25.000 seizoensarbeiders nodig, zo niet dreigt de oogst in het water te vallen. 7.000 à 8.000 mensen uit verschillende lidstaten van Europa zijn al gevonden en zijn aan de slag, zegt minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). "Vanaf de derde week van april zijn er 7.000 extra mensen nodig, en in de loop van mei nog eens 10.000", aldus Crevits. "Het is heel belangrijk dat de landbouwers hun vacatures zo snel mogelijk melden bij de VDAB." Die heeft de opdracht gekregen om een nieuw platform te ontwikkelen dat vraag en aanbod zo goed mogelijk lokaal op elkaar afstemt.

