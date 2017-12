Landal opent park in Cornwall 00u00 0

Landal GreenParks opent op 1 januari een derde park in Groot-Brittannië. Na het Peak District National Park en het North-umberland NP, op de grens van Engeland en Schotland, is de kust van Cornwall als locatie gekozen. Vakantiedomein Landal Gwel an Mor ('Zeezicht') ligt bij het kustplaatsje Portreath in het uiterste zuidwesten van Engeland, op ongeveer 50 kilometer van het beroemde Land's End. Het telt 87 vakantiewoningen, een binnenzwembad met spa, sauna en fitness en een groot indoor activiteitencentrum. Met in de nabijheid het Dartmoor National Park en het Exmoor National Park is dit een prima uitvalsbasis om de hoogtepunten van de streek te verkennen. In het nabijgelegen kustplaatsje St Ives heropende Tate Modern Art Gallery, na een vier jaar durende renovatie. (JL)

