Landa tevreden, Quintana ontgoocheld 20 juli 2018

Het moet ontnuchterend geweest zijn voor Quintana. Aanvallen en geneutraliseerd worden door een 21-jarige landgenoot, Bernal. "Ik zat snel door mijn krachten heen op de slotklim. Ik heb écht alles gegeven." Het was dus van niet beter kunnen bij de Colombiaan. In die zin verging het ploegmaat Mikel Landa beter. De Spanjaard kwam als 5de boven en toonde zich achteraf tevreden. "Ik heb nog last van mijn valpartij in de rit naar Roubaix, maar hoe dichter bij de top hoe beter ik in mijn ritme kwam. Het gaat dus de goede kant uit. (DMM)