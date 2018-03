Landa niet, Quintana wel in Dwars door Vlaanderen 24 maart 2018

Nairo Quintana neemt volgende woensdag deel aan Dwars door Vlaanderen. Dat bevestigde zijn team Movistar aan de organisatie. Ook Alejandro Valverde is opgenomen in de selectie. Beide ronderenners willen zich in onze contreien voorbereiden op de kasseienetappe in de komende Ronde van Frankrijk. Valverde reed de E3 Harelbeke en Dwars door Vlaanderen al een keer in 2014. Quintana volgde dat voorbeeld een jaar later. Ook Romain Bardet wordt aangekondigd in Roeselare. Mikel Landa, van zijn kant, beperkt zich enkel tot de E3 Harelbeke. Hij reist terug naar Spanje, waar hij zich zal voorbereiden op de Ronde van Baskenland. (JDK)