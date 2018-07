Landa: "Ik moest vroeg proberen" 28 juli 2018

"Dit was mijn eerste Tour met klassementsambities en ik droomde nog van het podium. Ik wist dat we het van vroeg moesten proberen. De ploeg leverde uitstekend werk - Amador was echt ongelooflijk. Maar het heeft niet mogen zijn. Katusha reed verdedigend voor een tiende plek in het klassement en LottoNL-Jumbo deed bij de favorieten het werk van Team Sky. Ach, ik hoop de Tour af te sluiten met een goeie tijdrit." (TLB)