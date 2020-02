Exclusief voor abonnees Lancering van Solar Orbiter geslaagd 11 februari 2020

De Solar Orbiter is gisterochtend met succes op weg gestuurd naar de zon. Het ruimtetuig vertrok om drie minuten over vijf vanop de NASA-basis Cape Canaveral in Florida, gedragen door een Atlas-V-raket. De Solar Orbiter moet nieuwe informatie over de zon vergaren, onder meer door beelden te maken van de noord- en zuidpool van die ster. Vermoed wordt dat die polen een rol spelen in het ontstaan van zonnevlammen, die de elektronica hier op Aarde kunnen verstoren. Het gaat om een gezamenlijk project van de NASA en het Europese ruimtevaartagentschap ESA, waarbij ook een prominente rol is weggelegd voor de Koninklijke Sterrenwacht van België.

