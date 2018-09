Lana Del Rey zegt dan toch concert in Israël af 03 september 2018

Lana Del Rey heeft haar geplande optreden op het Meteorfestival in Tel Aviv afgezegd. "Ik wil in Israël én in Palestina kunnen optreden en al mijn fans op dezelfde manier behandelen", laat ze weten op Twitter. "Jammer genoeg is het niet gelukt om de twee bezoeken te regelen, door tijdgebrek."