Lampaert wint Flandrien-trofee 07 november 2018

00u00 0

Met een overwinning in Dwars door Vlaanderen en de titel van Belgisch kampioen won Yves Lampaert gisteren ook de Flandrien-trofee. Lampaert kreeg de Flandrien In het casino van Oostende. Het is een prijs van het wielerpeloton, dat de zeges van Lampaert hoger inschatte dan de Europese tijdrittitel van Victor Campenaerts (tweede), of nog het feit dat Greg Van Avermaet (derde) negen dagen de gele trui droeg in de Tour de France.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN