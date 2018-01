Lampaert: "Al het goede van 2017 bevestigen" 00u00 0

Stel: Yves Lampaert krijgt vandaag op papier dat hij voor de tweede keer op rij Dwars door Vlaanderen wint, maar krijgt geen enkele garantie over zijn niveau of prestaties in de andere klassiekers. Tekent hij of niet? "Dan zeg ik ja. Ik moet daar niet over twijfelen. Ik wil in 2018 alles van 2017 bevestigen. Als ik opnieuw zo'n koers kan winnen, zou dat fantastisch zijn. Kopman zijn? Dat ga ik niet vragen. Ik denk dat Gilbert dat zal zijn, en we hebben ook nog Terpstra, Stybar en Gaviria. Moeten we dan allemaal kopman zijn? Als het erin zit, zal het eruit komen. Daarvoor hoef ik geen kopman te zijn of naar een andere ploeg te gaan." (BA)

